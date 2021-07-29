Звезда "Кадетства" Владимир Стеклов госпитализирован [ Редактировать ]
В четверг, 29 июля, стало известно о том, что актер Владимир Стеклов заболел коронавирусом. Он в "красной зоне". Об этом сообщает Mash.
28 июля 73-летнего народного артиста госпитализировали в больницу имени Филатова с 50% поражением легких.
Врачи говорят, что его состояние - средней тяжести.
Как сообщали "Подробности", в феврале 2021 года самого известного "мушкетера" Михаила Боярского экстренно госпитализировали в Санкт-Петербурге. Информацию о заболевании коронавирусом врачи опровергли, но точный диагноз установить не удалось. Пред этим Боярский вакцинировался от коронавируса российской вакциной "Спутник V".
Напомним, что в сентябре 2020 года Боярский упал в обморок в кабинете городской поликлиники, куда пришел на вакцинацию против гриппа. Он вошел в кабинет, однако уже через пять минут ему стало плохо. Позже врачи заявили, что с самым известным Д'Артаньяном России все в порядке и беспокоиться не о чем.
по теме
Отмена обязательного ношения масок в Украине возможна
В течение минувших суток в Украине 143 534 человека вакцинированы от коронавируса
В Украине за минувшие сутки выявили новые случаи заражения коронавирусом
В понедельник, 26 июля, глава Бюро Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт сделал прогноз о новой вспышке коронавируса
Редкий синдром официально попал в список редких побочных эффектов вакцины против коронавируса Johnson & Johnson