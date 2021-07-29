В четверг, 29 июля, стало известно о том, что актер Владимир Стеклов заболел коронавирусом. Он в "красной зоне". Об этом сообщает Mash.

28 июля 73-летнего народного артиста госпитализировали в больницу имени Филатова с 50% поражением легких.

Врачи говорят, что его состояние - средней тяжести.

Как сообщали "Подробности", в феврале 2021 года самого известного "мушкетера" Михаила Боярского экстренно госпитализировали в Санкт-Петербурге. Информацию о заболевании коронавирусом врачи опровергли, но точный диагноз установить не удалось. Пред этим Боярский вакцинировался от коронавируса российской вакциной "Спутник V".

Напомним, что в сентябре 2020 года Боярский упал в обморок в кабинете городской поликлиники, куда пришел на вакцинацию против гриппа. Он вошел в кабинет, однако уже через пять минут ему стало плохо. Позже врачи заявили, что с самым известным Д'Артаньяном России все в порядке и беспокоиться не о чем.