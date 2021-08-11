Лісові пожежі в Алжирі забрали життя 42 людей. Зокрема загинули 25 військових, відряджених на гасіння вогню. Ще кількадесят отримали опіки. Стихія вирує у країні від вечора понеділка. Одночасно зафіксовано близько 50 осередків займання.

І густий дим заважає роботі пожежних бригад. Найгірша ситуація в лісистому гірському регіоні Кабілія. Там зруйновані житлові будинки. Причиною лиха уряд вважає підпал.