В Україні стрімко росте кількість хворих на COVID-19 [ Редактировать ]
Хворих на Ковід в Україні більшає. За минулу добу понад 1200 заражень, 24 пацієнти померли. Найбільше інфікованих у Києві, Харківській та Одеській областях.
Вакцинувалися напередодні 162 тисячі людей. І як повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін, новий штам коронавірусу "Йота" в Україні ще не зафіксований.
Цей різновид вперше виокремили в США і вже знайшли у 28 країнах світу. Він слабший за "Дельту", але однак небезпечний.
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