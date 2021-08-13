Хворих на Ковід в Україні більшає. За минулу добу понад 1200 заражень, 24 пацієнти померли. Найбільше інфікованих у Києві, Харківській та Одеській областях.

Вакцинувалися напередодні 162 тисячі людей. І як повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін, новий штам коронавірусу "Йота" в Україні ще не зафіксований.

Цей різновид вперше виокремили в США і вже знайшли у 28 країнах світу. Він слабший за "Дельту", але однак небезпечний.