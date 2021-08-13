Крушение Ми-8 на Камчатке: рухнувший вертолет нашли [ Редактировать ]
В России, на Камчатке, нашли рухнувший в озере вертолет Ми-8. Он был обнаружен глубоководными аппаратами Минобороны России на глубине около 110 метров. У него отломана хвостовая часть. Об этом пишет ТАСС.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
Вертолет обнаружен. Он находится на глубине 110-111 метров. У него отломана хвостовая часть, остальной корпус целый.
На месте работают 15 спасателей и три глубоководных аппарата с операторами. Сейчас специалисты решают, как поднять летательный аппарат с глубины.
Напомним, что во время полета возникла техническая неисправность, и экипаж пытался совершить вынужденную посадку при сильном тумане и практически нулевой видимости.
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