В России, на Камчатке, нашли рухнувший в озере вертолет Ми-8. Он был обнаружен глубоководными аппаратами Минобороны России на глубине около 110 метров. У него отломана хвостовая часть. Об этом пишет ТАСС.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Вертолет обнаружен. Он находится на глубине 110-111 метров. У него отломана хвостовая часть, остальной корпус целый.

На месте работают 15 спасателей и три глубоководных аппарата с операторами. Сейчас специалисты решают, как поднять летательный аппарат с глубины.

Напомним, что во время полета возникла техническая неисправность, и экипаж пытался совершить вынужденную посадку при сильном тумане и практически нулевой видимости.

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