Мовомарафон стартував напередодні у Києві грою на Володимирській гірці. Організатори намагалися переконати перехожих - переходити на українську. Чи вдалося, бачила Галина Якушко.

Володимирська гірка в центрі столиці. На площі розмістили різнокольоровий плакат із завданнями: розказати вірш, перевести смартфон на українську, назвати 5 продуктів, які найчастіше купуєте. Участь може взяти кожен охочий. Пані Валентина із Миколаєва, у Києві проїздом. Грати береться із завзяттям.

Пані Валентина - вчителька. Каже, сучасна молодь значно краще володіє державною мовою, ніж попередні покоління.

Валентина Попова, жителька Миколаєва:

Любов до Батьківщини, до України от саме до українців раніше не було такої любові так знаєте шалтай байлтай, а зара дуже люблять Україну молодь дуже любить Україну, я за ці роки бачу з'явилася велика любов і патріотизм до батьківщини.

Данилу Гайдамасі - 21. Родом він із Криму. Українською заговорив у 16. Каже, спершу переконав говорити рідною мовою батьків і брата.

Данило Гайдамаха, блогер:

Було не зручно заговорити іншою мовою, ніж ти говорив 16 років з найріднішими тобі людьми. Я кажу брату давай з наступного дня ми з тобою перейдем на укр мову і він погодився і я попросив своїх батьків його підтримати в цьому переході і наступного ранку якось так бац і вся сімя говорить укр мовою!

Зізнається, далі справа пішла легше. Тож тепер збільшує аудиторію прихильників. Хлопець - відомий в інтернеті блогер. Він уже й інших навчає української.

Данило Гайдамаха, блогер:

Перейти на укр мову це означає вилікуватися і стати щасливими на укр землі. Це розпростерти плечі, бути успішним і щасливим.

Мовний марафон організували державним коштом і коштом волонтерів. Кажуть так намагаються допомогти тим, хто хоче перейти на українську, та ще не може. Вони вже створили сайт для безкоштовного вивчення мови. На ньому працюватимуть ще й психологи, аби допомогти подолати мовний бар'єр. Зараз там три тисячі учасників з усієї України.

Наталія Федечко, організаторка марафону:

У гуглі забиваєте в пошуковику забиваєте сайт навчай українською, саме сайт, і знаходите там мовомаратон і анкета. або в нас є сторінка в фб ініціатива навчай українською. Ви знаходите цю сторінку і там є всі анкети, які на сайті знаходяться.

На цьому волонтери, кажуть, не зупиняться. Восени проведуть навіть Фестиваль української мови.