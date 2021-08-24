У США виявили найбільше нових випадків інфікувань на COVID-19 [ Редактировать ]
За добовим приростом заражень Україна 66-та у світі й 15-та в Європі. Загалом напередодні коронавірус підхопили 512 тисяч людей.
Від ускладнень після COVID-19 померли понад 7,5 тисяч. Найбільше нових інфікувань виявлено у Сполучених Штатах, Ірані, Великій Британії, Японії та Росії.
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