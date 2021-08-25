В Польше сделали тревожное заявление о новой волне коронавируса [ Редактировать ]
На территории Польши официально началась 4 волна заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом заявил руководитель канцелярии главы правительства Михал Дворчик, также он является и ответственным за реализацию вакцинации.
По его словам, основной "накат" волны заболеваемости COVID-19 придет в страну в сентябре-октябре 2021 года. Для сдерживания распространения болезни, правительство Польши разработало несколько сценариев, согласно которым, в случае необходимости, могут быть введены дополнительные ограничения.
Отмечается, что в настоящее время в стране действует карантин и режим пандемии, введенный еще в марте 2021 года. При этом в начале мая было принято решение полностью возобновить работу заведений общественного питания, торговых центров, магазинов, а также спортивных учреждений.
Читайте также, в Германии началась четвертая волна эпидемии коронавируса. Доля положительных тестов среди всех сделанных выросла с 4% до 6% - на основе данных об около полумиллиона тестов, в стране по крайней мере одной дозой вакцины от коронавируса привиты около 64% населения Германии и более 58% получили обе дозы.
Кроме того, украинские власти имеют два прогноза возможного начала следующей волны эпидемии коронавируса с приходом штамма "Дельта". Ученые отмечают тенденцию по снижению возраста новых случаев болезни и рост людей в возрасте 18-34 года.
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