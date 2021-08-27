Бельгійські науковці розробили ліки проти ковіду на основі антитіл з крові лам. Кажуть, препарат блокує коронавірус. Його вже почали тестувати на людях. Чим особливі лами та чи допоможуть побороти пандемію - розкаже Анна Філь.

Ще 30 років тому бельгійські науковці з'ясували: кров лам - особлива. У ній містяться унікальні антитіла. Людські білкові сполуки складаються з двох важких і двох легких ланцюгів, а антитіла лам - мають лише два важких.

Ніко Каллеварт, професор кафедри біотехнологій Гентського університету:

Антитіла лам набагато простіші, ніж людські. Тому від них можна легко відщепити протеїн і натомість приєднати інший. Це наче конструктор "Лего". З такими антитілами дуже просто працювати, тому вчені їх часто використовують для різних аналізів і досліджень.

Нині цю особливість крові лам бельгійці хочуть використати для лікування ковіду. Допомагає науковцям ось ця брюнетка - лама на ім'я Вінтер. Вона працює на науку вже п'ять років. Спершу Вінтер вводять знешкоджені білки коронавірусу в малих дозах. Потім з крові лами виокремлюють вироблені антитіла. Якщо їх потім ввести в інший організм, вони прикріплюються до так званих шпичаків коронавірусу та блокують їх. Як наслідок - вірус не може проникнути в клітину.

Ксав'єр Саєленс, дослідник Центру медичних біотехнологій Гентського університету:

Антитіла лам менші, ніж звичайні, тому вони можуть легко проникати в середину вірусу, куди людські антитіла потрапити не можуть. Розмір тут має величезне значення.

Минулого тижня дослідники почали тестувати ліки на основі антитіл лам на людях. Спершу дають препарат здоровим добровольцям, згодом планують залучити пацієнтів з коронавірусом.

Ксав'єр Саєленс, дослідник Центру медичних біотехнологій Гентського університету:

Наша мета - перевірити, чи працює метод на реальних пацієнтах. У лабораторії ми побачили його дієвість на гризунах. Тепер працюємо над тим, щоб допомагати людям, які потрапляють до лікарні з ковідом.

Утім, науковці кажуть - цей метод не замінить вакцини. Адже не гарантує тривалої дії. Дослідники сподіваються, що терапія антитілами лам знизить ризик підхопити віруси для людей з ослабленим імунітетом. А також дозволить швидше виписувати з лікарень пацієнтів з ускладненим перебігом хвороби.