Французький художник створив графіті на альпійських схилах [ Редактировать ]
Екологічне графіті на альпійських схилах. Французький художник на псевдо Сайапе створив величезний малюнок біля вершини гори Молезон, у Швейцарії.
Просто на траві зобразив хлопчика, який дмухає на хмари, мов на мильні бульбашки. Площа малюнка - півтори тисячі квадратних метрів. Фарбу митець виготовив сам, із безпечних для довкілля складників. Використав воду, крейду, вугілля і молочний протеїн.
Сайапе, французький художник:
Мої роботи - це завжди взаємодія із середовищем, у якому вони створені. У цій місцині, наприклад, хмари дуже близько до землі. Тому я і зобразив хлопчика, який замість бульбашок ніби надуває хмари. Вони символізують мрії та фантазії. Я закликаю кожного на мить зупинитися, згадати дитинство й забути про всі турботи.
по теме
Як заохочують відпочивальників берегти природу, й чи допоможе це врятувати від забруднення Середземне море?
Дим від пожеж сягнув Північного полюса уперше в історії - про це свідчать супутникові зйомки NASA
Роботизована рука сама дістає соти й качає мед. А ще механізм стежить за добробутом мешканців "розумного вулика"
Про що конкретно попереджають вчені та чи не запізно виправити помилки?
Птахи втрачають орієнтацію в просторі, залітають у незнайомі місця і навіть врізаються в лінії електропередач