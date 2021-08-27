Мої роботи - це завжди взаємодія із середовищем, у якому вони створені. У цій місцині, наприклад, хмари дуже близько до землі. Тому я і зобразив хлопчика, який замість бульбашок ніби надуває хмари. Вони символізують мрії та фантазії. Я закликаю кожного на мить зупинитися, згадати дитинство й забути про всі турботи.