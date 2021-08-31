ЄС вніс США та ще 5 країн до "червоної зони".

Йдеться про Ізраїль, Косово, Ліван, Чорногорію і Республіку Північна Македонія. Відтак, мандрівникам доведеться проходити карантин і здавати додаткові тести на COVID-19.

Нові правила ввели через епідеміологічну ситуацію у цих країнах. Проте вони не стосуватимуться вакцинованих туристів. Ба більше, окремі країни ЄС мають право самостійно визначати прикордонну політику. Наразі у переліку "зеленої зони" ЄС лишаються 18 країн. Зокрема й Україна.