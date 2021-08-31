Новий штам коронавірусу - С.1.2 виявили в Південно-Африканській республіці.

Про це заявили науковці Національного інституту інфекційних хвороб. Мутації в геномі нового штаму схожі на мутації вірусу дельта. За словами дослідників, С.1.2 може швидше поширюватись і чинити спротив антитілам.

Як реагуватиме на вакцини - поки що невідомо. Новий варіант вірусу вперше з'явився в Південній Африці в травні. Відтоді поширився по всій країні, а також потрапив у Демократичну республіку Конго, Португалію, Нову Зеландію і Велику Британію.

Утім, випадків захворювання недостатньо для визнання штаму таким, що "викликає занепокоєння" ВООЗ.