Тяжкопораненого армійця прооперували у лікарні Мечникова у Дніпрі.

27-річний Андрій зі Львівщини отримав кульове поранення в голову внаслідок ворожого снайперського пострілу. Після складних маніпуляцій боєць досі у комі. Але лікарі кажуть, що загальний стан покращується.

Хлопець - повний сирота, раніше мав поранення, але після одужання повернувся на фронт.