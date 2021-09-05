В Гвинее военные 5 сентября устроили мятеж. Лидер мятежников полковник спецназа Мамади Думбуя заявил, что президент страны Альфа Конде арестован, сообщает журнал Jeune Afrique.

В правительственном квартале Конакри с утра велась интенсивная стрельба из автоматического оружия. На улицы вышло множество военных. Они призвали граждан немедленно вернуться в свои дома и не покидать их.

Военные блокировали доступ в столицу страны Конакри по автомобильным дорогам с северо-восточного направления. Позднее они объявили о приостановке действия в стране конституции и роспуске парламента.

Президент Гвинеи Альфа Конде

Лидер мятежников полковник Мамади Думбуя распорядился закрыть внешние границы Гвинеи и призвал военнослужащих оставаться в казармах.

Лидер мятежников полковник спецназа Мамади Думбуя

В видеообращении к жителям Гвинеи Думбуя сообщил, что возглавил Национальный комитет по сплочению и развитию, целью которого является объединение всех граждан страны для решения стоящих перед государством проблем.

Гвинейцы, социальная, политическая и экономическая ситуация в стране оказалась столь тяжелой, что военные приняли решение взять на себя ответственность за будущее Гвинеи.

#Guinee : urgent ! Le président Alpha Condé arrêté par une junte dirigée par le Col. Mamady Doumbouya. Il devient ainsi le nouvel homme fort de la Guinée Conakry. Il annonce la suspension de la constitution et la fermeture des frontières pic.twitter.com/aNVBXOrMmc — Séga DIARRAH (@segadiarrah) September 5, 2021

Альфа Конде занимает пост президента Гвинеи с 2010 года, в 2011 году он пережил попытку покушения. В марте 2020 года в Гвинее одобрили поправки к конституции, которые обнулили президентские сроки Конде и позволили ему в октябре избраться на третий срок. Решение привело к народным протестам.

Напомним, что в феврале 2021 года военные осуществили государственный переворот в Мьянме.