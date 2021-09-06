Євросоюз вимагає звільнити президента Гвінеї [ Редактировать ]
Євросоюз вимагає звільнити з-під варти президента Гвінеї.
Брюссель засуджує заколот у цій африканській країні. Напередодні військові оголосили про арешт президента і розпуск парламенту й уряду.
Заяву оприлюднили на державному телебаченні. У президентській резиденції в столиці Конакрі було чути стрілянину. Місцевим жителям наказали не виходити з дому, вулиці столиці патрулюють солдати.
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Заяву оприлюднили на державному телебаченні. У президентській резиденції, в столиці Конакрі, було чутно стрілянину. Місцевим жителям наказали не виходити з дому, вулиці столиці патрулюють солдати.
Военные блокировали доступ в столицу страны Конакри по автомобильным дорогам с северо-восточного направления. Позднее они объявили о приостановке действия в стране конституции и роспуске парламента
Втім, відбудеться ця поїздка точно не цього року. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він зауважив, що дипломатична практика не передбачає обміну візитами такого рівня в один рік.
Втрат серед наших військових немає. Про обстріли з боку найманців українська сторона повідомила ОБСЄ.