На набережній німецького острова Вангероге оселилася самиця моржа. Гігантська тварина завдовжки три метри гріється на камінні, купається біля берега і приймає грязьові ванни. Таке видовище місцеві жителі востаннє спостерігали чверть століття тому. Бо моржі живуть далеко на півночі, біля острова Шпіцберген. На думку екологів, тварина могла наважитися на таку далеку подорож через танення арктичного льоду.

Флоран Каріус, адміністратор морського національного парку Нижньої Саксонії: