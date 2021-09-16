Незвичні гості на німецькому острові: там оселилася самиця моржа [ Редактировать ]
На набережній німецького острова Вангероге оселилася самиця моржа. Гігантська тварина завдовжки три метри гріється на камінні, купається біля берега і приймає грязьові ванни. Таке видовище місцеві жителі востаннє спостерігали чверть століття тому. Бо моржі живуть далеко на півночі, біля острова Шпіцберген. На думку екологів, тварина могла наважитися на таку далеку подорож через танення арктичного льоду.
Флоран Каріус, адміністратор морського національного парку Нижньої Саксонії:
Моржі в наших краях - незвичні гості. Відстань до місця, де вони мешкають, величезна. Саме цю тварину, яка зараз гостює в нас, вже помічали біля узбережжя Данії у лютому. Тоді саме стояли морози в усьому нашому регіоні. Можливо, через це самиця моржа наважилася заплисти так далеко на південь.
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