Трагедія в Карпатах. Від вибуху двоє туристів загинули, п'ятеро - постраждали. З ранами та опіками вони зараз перебувають у лікарні. Сталося це в горах, на полонині, де компанія друзів разом із дітьми зупинилися на ночівлю і розпалила багаття. За попередньою версією вибухнув снаряд часів ще першої світової війни!

Як він потрапив у вогонь? І в якому стані постраждалі? Усі подробиці розкаже наша кореспондентка з Прикарпаття - Жанна Дутчак, яка одразу виїхала на місце.

Похід, який обернувся трагедією. До Івано-Франківської обласної клінічної лікарні чотирьох жінок-туристок доправили вранці. Одна з них - у вкрай тяжкому стані. В інших - травми середньої тяжкості.

Іванна Васкул, завідувачка невідкладної допомоги Івано-Франківської обласної клінічної лікарні:

Є осколкові поранення різного роду. І опіки є. В одної пацієнтки є загроза життю. Але ми думаємо, що все буде добре. Хвора в операційній. На даний момент її оперують. Оперують багато спеціалістів. Осколочні поранення багатьох частин тіла.

Група туристів із дванадцяти людей, серед яких двоє дітей - двох та п'яти років, зупинилися ночувати на полонині "під Берди". Поставили намети та розпалили багаття на місці, де вже розкладали вогонь інші відпочивальники. Про це написав у Фейсбуці один з учасників походу. Зварили їсти, вклали дітей спати. Частина групи грілася біля вогнища, інші - пішли по дрова. Тоді й пролунав вибух. Він став фатальним для двох чоловіків - вони загинули на місці.

Тарас Бринда, начальник 4 спеціалізованої пошуково-рятувальної групи ДСНС у Івано-Франківській обл.:

Вони змогли чітко повідомити зокрема нашу службу, що сталося, де сталося, скинути точні координати. І також надати першу домедичну допомогу. Коли прибули медики на місце, перша допомога була надана. Зупинені кровотечі.

Рятувальна операція тривала цілу ніч. Одну з жінок - несли до карети швидкої на ношах п'ять кілометрів.

Тарас Бринда, начальник 4 спеціалізованої пошуково-рятувальної групи ДСНС у Івано-Франківській обл.:

Ми не могли потерпілу швидко транспортувати тому що требу було дуже бережно, обережно, щоб не завдати їй додаткових ушкоджень і травм. І це до двох годин ми потерпілу доставили до карети швидкої допомоги.

Що саме вибухнуло, визначить експертиза. Попередньо - це міг бути снаряд Першої світової війни.

Володимир Чернецький, начальник головного управління ДСНС у Івано-Франківській області:

Подія відбувалася в місці проходження лінії бойових дій "Брусилівський прорив" - це часи Першої світової війни. А також в місці лінії оборони Арпада часів Другої світової.

Ганна Дан, начальниця відділу комунікації поліції Закарпатської області:

Слідчі вилучили уламки снаряду які були вкриті корозією і попередньо це могли бути уламки від снаряду саме часів Першої світової війни. Всі речові докази буде скеровано для експертного дослідження.

За фактом події поліція розпочала розслідування. А рятувальники радять усім, хто мандрує цими місцями, бути обережними.