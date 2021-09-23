В Черновцах загорелась мебельная фабрика [ Редактировать ]
Мебельная фабрика загорелась в Черновцах. На размещенных в соцсетях кадрах видно столб черного дыма, который поднимается на десятки метров над крышей предприятия.
Об этом сообщает местное издание "Молодой Буковинец".
По данным издания, пожар вспыхнул в одном из цехов мебельной фабрике "Такабо". На место уже прибыли пожарные расчеты. Данных о площади возгорания, жертвам и пострадавших не приводятся.
На опубликованных очевидцами кадрам с места происшествия видно пламя и черные дым над одним из помещений фабрики.
Читайте также, в курортном городке Затока произошел пожар на базе отдыха "Феличита". Спасатели, которые прибыли на место происшествия, увидели, что огонь охватил 4 домика отдыха, при этом пламя могло распространиться на другие дома.
Кроме того, в бизнес-центре "Колизей", который находится в Дарницком районе столицы, произошел пожар, вследствие которого ребенок оказался в заблокированном лифте. К счастью, в результате пожара жертв и пострадавших не было. В течении часа спасатели смогли полностью ликвидировать огонь.
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