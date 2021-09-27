Щоб його не запідозрили, на місце краденого клав звичайні ліки.

Перевертня в погонах затримали на Запоріжжі. Там поліцейський торгував речовими доказами. Збував партії метадону та психотропних засобів, які зберігались у райвідділку.

А щоб його не запідозрили, на місце краденого клав звичайні ліки. Спільником узяв цивільного товариша. Обох і затримали під час чергової оборудки. Тепер чоловікам загрожує до 12-ти років позбавлення волі.

Слідчі ДБР також перевіряють на причетність й інших працівників поліції.