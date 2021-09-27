На Запоріжжі поліцейський торгував психотропними препаратами [ Редактировать ]
Перевертня в погонах затримали на Запоріжжі. Там поліцейський торгував речовими доказами. Збував партії метадону та психотропних засобів, які зберігались у райвідділку.
А щоб його не запідозрили, на місце краденого клав звичайні ліки. Спільником узяв цивільного товариша. Обох і затримали під час чергової оборудки. Тепер чоловікам загрожує до 12-ти років позбавлення волі.
Слідчі ДБР також перевіряють на причетність й інших працівників поліції.
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