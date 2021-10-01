Сусідня Польща теж пильна до своїх кордонів. Там знову на два місяці подовжили надзвичайний стан на межі з Білоруссю. Останніми днями польські прикордонники фіксують рекордну навалу мігрантів, які намагаються потрапити до ЄС.

Тим часом ПАРЄ у своїй резолюції засудила білоруську владу за експорт нелегалів до Європи. А от Польщу і країни Балтії асамблея просить діяти гуманно.

Домагой Гайдукович, член хорватської делегації в ПАРЄ: