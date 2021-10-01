ПАРЄ засудила білоруську владу за експорт нелегалів до Європи [ Редактировать ]
Сусідня Польща теж пильна до своїх кордонів. Там знову на два місяці подовжили надзвичайний стан на межі з Білоруссю. Останніми днями польські прикордонники фіксують рекордну навалу мігрантів, які намагаються потрапити до ЄС.
Тим часом ПАРЄ у своїй резолюції засудила білоруську владу за експорт нелегалів до Європи. А от Польщу і країни Балтії асамблея просить діяти гуманно.
Домагой Гайдукович, член хорватської делегації в ПАРЄ:
Ми повинні закликати країни, про які йдеться, не відступати та забезпечувати захист тим, хто його шукає. Наш моральний і людський обов'язок - надати допомогу тим, хто її потребує. Крім того, надзвичайно важливо дотримуватися законодавства й зобов'язань, взятих на себе державами-членами ЄС. Управління кордоном має повністю відповідати європейському та міжнародному праву.
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