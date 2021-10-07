У Києві презентували новітнє медичне обладнання [ Редактировать ]
Новітнє медичне обладнання презентували у Києві на профільній виставці. Свої розробки показали сотні виробників із десятків країн. Українські фахівці теж здивували. Чим? Розповість Тарас Пилипець.
Це диво техніки з Китаю. Призначене для швидкого виявлення ковіду і ще з десятка недуг - від цукрового діабету до онкозахворювань. Усе, що потрібно для встановлення діагнозу, - зразок крові. І вже за 15 хвилин - результат.
Примером, это тест на антитела к ковиду, капается, четыре капли крови береться с пальца. Кровь вставляется в прибор. Оприделяется какой это тип образца и нажимается кнопка "старт".
А це вже українська розробка. Для дезінфекції реанімаційних палат та операційних. Кілька таких закупив "Охматдит". Вони дешевші за іноземні аналоги та ощадливіші в обслуговуванні.
Віталій Пашковський, представник компанії-розробника:
Мы убираем человеческий фактор, который влияет на качество дезинфекции. Второе, мы снижаем количество дизинфеканта. И время на уборку тратится меньше.
На виставці представлені новинки для будь-яких медичних потреб.
Апарат для реабілітації рук, відновлює після інсульту. Зараз вся рука буде згинатися і розгинатися.
А це - вже апарат ультразвукової діагностики, оснащений штучним інтелектом.
Нам машина делает замеры. Вот она делает почти десять измерений. На это доктору на обычном аппарате потребувалось бы десять минут, а тут мы это все сделали за несколько секунд. Вот помощь доктору. И потом он может больше времени уделить пациентке.
Свої розробки презентували понад 250 компаній - як вітчизняних, так і закордонних.
Дмитро Коваль, генеральний директор спеціалізованої державної установи "Український центр трансплант-координації":
Зараз міністерство охорони здоров'я створює умови, коли стає можливим впровадження саме сучасних стандартів, які використовуються у світі для надання медичної допомоги громадянам. Дуже добре, що організатори виставки приділяють увагу не лише бізнесу, а і науковій складовій, в рамках виставки "Паблік Хелс" відбувається багато конференцій саме наукових.
Інна Задорожня, директорка медичної виставки "Охорона здоров'я":
Цього року відбудеться в рамках виставки сто чотири науково-практичних заходів для фахівців різних спеціальностей. Це конгреси, конференції, майстер-класи й фахові школи.
Серед таких майстер-класів - надання медичної допомоги за стандартами НАТО в бойових умовах.
Учасники виставки переконані - новинки активно впроваджуватимуть в українську медичну систему, поступово наближаючи її до європейського рівня.
Самое основное, что у людей вызывает доверие к стране к власти, в первую очередь - это медицинское обслуживание.
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