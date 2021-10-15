На Канарах четвертий тиждень триває виверження вулкану [ Редактировать ]
60 землетрусів за день та гори попелу. На Канарах четвертий тиждень поспіль триває виверження вулкану Камбре Вієха. І кінця цьому не видно.
В новому оприлюдненому відео - розпечена лава продовжує стікати з головного кратеру масивними потоками. Охолоджуючись, вона застигає, перетвоючись на гори попелу. Ними вже вкрито майже 600 гектарів землі поблизу вулкану.
Зруйновано півтори тисячі будинків, включно із місцевим цементним заводом. А також плантації авокадо та бананів. В районі лиха залишилися з півтора десятка жителів. Решта евакуювалися.
по теме
Вулкан почав вивергатися 19 вересня і зруйнував понад тисячу будівель.
Новий статус дозволить терміново виділити з бюджету кошти на усунення наслідків виверження.
На іспанському острові Ла-Пальм уже тиждень вивергається вулкан Кумбре-В'єха. Потоки лави вже спалили 206 гектарів землі.
Спочатку стався вибух, а потім один із кратерів випустив потік лави.
Спочатку стався вибух, а потім один із кратерів випустив потік лави.