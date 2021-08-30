В Чехии будут делать третью прививку против COVID [ Редактировать ]
В Чехии начнут прививать третьей (бустерной) дозой вакцины от COVID-19. Записаться на ревакцинацию смогут все желающие с 20 сентября. Об этом сообщает Novinky.сz.
Указано, что повторная вакцинация является добровольной, однако в первую очередь рекомендуют прививаться третьей дозой гражданам от 60 лет. Так, ревакцинация будет осуществляться препаратами на основе мРНК. Речь идет о вакцинах Pfizer и Moderna.
Отмечено, что зарегистрироваться на иммунизацию смогут только те, кто завершил первую фазу вакцинации восемь месяцев назад.
Известно, что в Чехии привились от коронавируса 5,69 млн человек. Большинство из них получили две дозы вакцины Pfizer.
Между тем, 65,8% взрослого населения уже вакцинированы по крайней мере одной дозой.
Читайте также, правительство Соединенных Штатов Америки выделило Украине 188 370 доз вакцины от коронавирусной инфекции, производства компании Pfizer/BioNTech. В страну ввезли как сам препарат, так и растворитель к нему с помощью глобальной инициативу COVAX.
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