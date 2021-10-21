В Украине вакцинировалось рекордное количество человек [ Редактировать ]
В Украине за день от коронавируса вакцинировали 251 тысячу человек - это рекорд с начала прививочной кампании. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
20 октября от Covid-19 вакцинировано более 251 тысячи украинцев! Всего проведено более 15 млн прививок.
Накануне 251 254 человека были вакцинированы против коронавируса. При этом:
- первую дозу вакцины получили 165 649 человек,
- вторую дозу - 85 605 человек.
Всего с начала прививочной кампании проведено 15 117 165 прививок, привиты 8 373 552 человека.
- Одну дозу вакцины получили 8 373 550 украинцев.
- Полностью иммунизированы - 6 743 615 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).
Читайте также, Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США (FDA) одобрило использование вакцины Moderna для ревакцинации. Правда, для этого потребуется только половина дозы вакцины.
Кроме того, в Ривне местным жителям предлагают принять участие в клинических испытаниях новой вакцины от коронавируса. Название препарата не разглашается, но известно, что его будут поставлять в Соединенные Штаты Америки.
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