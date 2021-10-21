В Украине за день от коронавируса вакцинировали 251 тысячу человек - это рекорд с начала прививочной кампании. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

20 октября от Covid-19 вакцинировано более 251 тысячи украинцев! Всего проведено более 15 млн прививок.

Накануне 251 254 человека были вакцинированы против коронавируса. При этом:

первую дозу вакцины получили 165 649 человек,

вторую дозу - 85 605 человек.

Всего с начала прививочной кампании проведено 15 117 165 прививок, привиты 8 373 552 человека.

Одну дозу вакцины получили 8 373 550 украинцев.

Полностью иммунизированы - 6 743 615 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

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Кроме того, в Ривне местным жителям предлагают принять участие в клинических испытаниях новой вакцины от коронавируса. Название препарата не разглашается, но известно, что его будут поставлять в Соединенные Штаты Америки.

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