В жилище заместителя главы Офиса президента Игоря Жовквы бросили коктейль "Молотова". Об этом сообщает пресс-центр Службы Безопасности Украины.

Нападение на дом, который находится в Дарницком районе столицы, произошло в ночь с 21 на 22 октября 2021 года. К счастью, в результате происшествия нет пострадавших. При этом правоохранители оперативно задержали злоумышленника.

Отмечается, что нападавшим оказался 25-летний мужчина без постоянного места работы и проживания. Он является жителем населенного пункта Косари Черкасской области. По его словам, на дело его наняли через один из сайтов, где предлагают работу. Там он нашел объявление о поиске человека который подожжет дом. За работу мужчина должен был получить 4 тысячи долларов. В настоящее время сотрудники полиции ищут заказчика преступления, а исполнителю вскоре предъявят обвинение по статье за умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Ранее мы писали, что на первого помощника президента Украины Сергея Шефира было совершено покушение. По автомобилю топ-чиновника стреляли из автомата, Шефир остался жив, не ранен, три пули получил его водитель.

Кроме того, в Киеве обстреляли служебный автомобиль главы Государственной архивной службы Украины Анатолия Хромова. В салоне находился только его водитель, пуля лишь задела его подбородок, полиция по горячим следам задержала вероятного стрелка.

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