На вторник, 26 октября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс на уровне 26,35 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 26 октября установлен на таком уровне: 26,3509 гривен за 1 доллар (+0,0591 грн). При этом курс доллара на 25 октября составляет 26,2918 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара растет второй день подряд после падения до минимума более чем за 1,5 года.

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