Нині Німеччина і ще низка європейських країн запроваджують суворі обмеження для невакцинованих. У ресторан, до перукаря та навіть в офіс на роботу - тільки із негативним тестом на коронавірус. Наш кореспондент Тетяна Логунова розкаже більше.

Баварське містечко Мюльдорф-ам-Інн - у "червоній" зоні епідемічної карти Німеччини. Тут найвищі темпи поширення коронавірусу по країні - 600 нових випадків на 100 тисяч населення. Місцева влада вирішила не чекати рішень центральної й вже запровадила міні-локдаун для невакцинованих. У громадські заклади тепер пускають винятково щеплених або тих, хто перехворів на ковід.

Макс Хамерль, представник місцевої влади:

Є дві опції. Або людина вакцинується і захищає себе та навколишніх, або вона обмежує свої соціальні контакти. До клубів, дискотек та інших громадських місць відтепер зможуть потрапити тільки люди з довідками про імунізацію чи перенесену хворобу.

Від суботи обмеження для невакцинованих посилять на всій території Баварії. Людям без щеплень, які захочуть повечеряти в ресторані чи сходити до перукаря - доведеться показати негативний тест на коронавірус. І йдеться не про експрес, а ПЛР-тест, зроблений власним коштом. Його вартість - стартує від шістдесяти євро.

Схожу стратегію обрали й австрійці. На роботу в колектив - нещеплені відтепер повинні приходити з негативним тестом. Поки що - можна зі швидким, із середини листопада - тільки з ПЛР. Для порушників передбачені штрафи - 600 євро заплатить працівник, у шість разів більше - роботодавець. А от у кафе та ресторани - не пустять навіть із негативним тестом. З восьмого листопада - вхід тільки для вакцинованих та "післяковідних".

А це вже Нідерланди. У Гаазі протест проти нових коронавірусних обмежень закінчився сутичками з поліцією та арештами. Напередодні прем'єр оголосив: у країні почалася чергова хвиля пандемії. А отже, уряд знову повертає скасований раніше масковий режим. І запроваджує вимоги для невакцинованих - у музеї, ресторани й спортзали їх пускатимуть лише з негативними тестами.