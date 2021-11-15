Знайомитися з культурою та історією Львова стало простіше. У трьох музеях міста за ініціативи Олени Зеленської запрацювали україномовні аудіогіди. Це Національний музей імені Андрея Шептицького, Історичний комплекс і музей Пінзеля та палац Лозинського. А з експонатами туристів знайомитимуть Остап Ступка і Христина Соловій - вони озвучили супровід. Після Нового року у львівських музеях з'являться й англомовні версії, а згодом аудіогіди запрацюють ще у двадцяти семи музеях України.

Олена Зеленська, перша леді України: