У трьох музеях Львова запрацювали україномовні аудіогіди [ Редактировать ]
Знайомитися з культурою та історією Львова стало простіше. У трьох музеях міста за ініціативи Олени Зеленської запрацювали україномовні аудіогіди. Це Національний музей імені Андрея Шептицького, Історичний комплекс і музей Пінзеля та палац Лозинського. А з експонатами туристів знайомитимуть Остап Ступка і Христина Соловій - вони озвучили супровід. Після Нового року у львівських музеях з'являться й англомовні версії, а згодом аудіогіди запрацюють ще у двадцяти семи музеях України.
Олена Зеленська, перша леді України:
Недарма медіасервіс та наша агенція з розвитку культури і туризму, Міністерство культури та інформаційної політики підписало цей меморандум про створення 30 аудіогідів ще в травні й нарешті ми уже бачимо перші результати. Аудіогіди - це не просто зручний корисний сервіс, але і своєрідний портал до нашої культури й дуже добре, що їх стає все більше і більше.
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