В канадском городе Ванкувер мощный ливень прервал автомобильное и железнодорожное сообщение. Об этом сообщает новостное агентство BBC.

Таким образом, за сутки в связи с масштабными наводнениями и оползнями были заблокированы автомобильные пути, соединяющие прибрежье и внутренние районы Британской Колумбии. Также тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома и эвакуироваться. В результате оползня погибла одна женщина.

Фото: Twitter

Отмечается, что помимо этого в городе Мерритт власти приняли решение эвакуировать все население (около 7 тысяч горожан). Также там повреждения получила канализационная система и обрушился мост. При этом в городе Принсон прорвало дамбу, в связи с чем населенный пункт частично оказался под водой. Известно, что министр транспорта Британской Колумбии назвал бурю "худшей за 100 лет".

#BCStorm update: Crews completed an aerial inspection this morning of our power lines along Highway 1 just east of Sumas in #Abbotsford affected by flooding. We’re continuing to post the latest outage updates here: https://t.co/nxhBxNPfKJ pic.twitter.com/VPxjGXDZqi