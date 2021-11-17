В Канаде "зверствует" рекордное стихийное бедствие (видео) [ Редактировать ]
В канадском городе Ванкувер мощный ливень прервал автомобильное и железнодорожное сообщение. Об этом сообщает новостное агентство BBC.
Таким образом, за сутки в связи с масштабными наводнениями и оползнями были заблокированы автомобильные пути, соединяющие прибрежье и внутренние районы Британской Колумбии. Также тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома и эвакуироваться. В результате оползня погибла одна женщина.
Фото: Twitter
Отмечается, что помимо этого в городе Мерритт власти приняли решение эвакуировать все население (около 7 тысяч горожан). Также там повреждения получила канализационная система и обрушился мост. При этом в городе Принсон прорвало дамбу, в связи с чем населенный пункт частично оказался под водой. Известно, что министр транспорта Британской Колумбии назвал бурю "худшей за 100 лет".
#BCStorm update: Crews completed an aerial inspection this morning of our power lines along Highway 1 just east of Sumas in #Abbotsford affected by flooding. We’re continuing to post the latest outage updates here: https://t.co/nxhBxNPfKJ pic.twitter.com/VPxjGXDZqi— BC Hydro (@bchydro) November 16, 2021
Читайте также, в Канаде, в провинции Британская Колумбия, на автомобильную трассу сошел оползень. Около 100 автомобилей и почти 300 человек попали в ловушку, оползень спровоцировал длительный дождь, среди заблокированных - 50 детей.
Кроме того, на американский штат Техас обрушился торнадо. В результате непогоды пострадали несколько человек, в результате непогоды есть пострадавшие, после прямого удара торнадо наблюдались разрушения, на месте работают экстренные службы.
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