Під виглядом подорожувальників ті їхали рейсовим автобусом з Мінська.

Удавали туристів. Українські прикордонники затримали 15 мігрантів з Близького Сходу. Під виглядом подорожувальників ті їхали рейсовим автобусом з Мінська.

Під час перевірки документів на пункті пропуску в Чернігівській області заявили, ніби побачили усі принади Білорусі, а тепер прямують милуватися Львовом.

Але виявилося, що до Мінська ці люди прибули кілька тижнів тому й одразу рушили до Гродненської області, що межує з Польщею та Литвою.

Тож наші прикордонники завернули їх назад до Білорусі.