Українські прикордонники затримали 15 мігрантів [ Редактировать ]
Удавали туристів. Українські прикордонники затримали 15 мігрантів з Близького Сходу. Під виглядом подорожувальників ті їхали рейсовим автобусом з Мінська.
Під час перевірки документів на пункті пропуску в Чернігівській області заявили, ніби побачили усі принади Білорусі, а тепер прямують милуватися Львовом.
Але виявилося, що до Мінська ці люди прибули кілька тижнів тому й одразу рушили до Гродненської області, що межує з Польщею та Литвою.
Тож наші прикордонники завернули їх назад до Білорусі.
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