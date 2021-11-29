В понедельник, 29 ноября, глава Минздрава Украины Виктор Ляшко рассказал, что известно о новом виде COVID - "Омикрон". Появление новых опасных штаммов - возможное следствие неравномерности распределения и сомнения относительно вакцинации в мире. Об этом сообщалось на брифинге министра.

Впервые о появлении этого штамма Всемирная организация здравоохранения была уведомлена из Южной Африки 24 ноября 2021 года. Сообщение совпало по времени с ростом числа случаев COVID-19 в последние недели в Ботсване и Южной Африке.

Но эпидемиологические исследования, которые подтвердят или опровергнут, связаны ли рост количества случаев с новым штаммом, продолжаются.

Также пока не известно, вызывает ли штамм более тяжелое течение коронавирусной болезни.

Мы отмечаем сейчас рост числа госпитализаций в Южно-африканской республике, но это может быть связано с увеличением общего чила инфицированных людей, а не в результате инфицирования именно штаммом "Омикрон".

Первые случаи инфицирования штаммом "Омикрон" были зафиксированы у молодых людей (студентов университетов), которые, как правило, обычно имеют более низкое течение болезни. Поэтому для понимания особенностей течения болезни после инфицирования "Омикроном" необходимо время - от нескольких дней до нескольких недель, добавил он.

Читайте также, в американской фармацевтической корпорации Moderna анонсировали создание препарата против южноамериканского штамма COVID-19 "омикрон". Новый штамм включает мутации, наблюдаемые в "дельта"-варианте.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на экстренном заседании оценила новый вариант коронавируса, впервые выявленного в Южной Африке и Ботсване, как вызывающий беспокойство. Предполагается, что этот штамм легче передается.

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