На Донбассе погиб боец из Львовской области (фото) [ Редактировать ]
Источник: Министерство обороны Украины
В зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе погиб украинский военнослужащий из Львовской области Руслан Ниров. Об этом сообщил Пустомытовский городской совет.
Грустные новости с фронта. Погиб Ниров Руслан Хамедбиевич (10.06.1986 - 05.12.2021), участник боевых действий, житель нашей громады (села Семеновка). Пустомытовский городской совет выражает искренние соболезнования семье! Спасибо за мирное небо! Вечная память! Герои не умирают!
При каких именно обстоятельствах погиб военнослужащий - пока неизвестно. Штаб ООС сообщает, что 5 и 6 декабря на фронте прошли без потерь.
Как сообщали "Подробности", в понедельник в зоне ООС на Донбассе побывал президент Украины Владимир Зеленский.
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