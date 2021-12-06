При каких именно обстоятельствах погиб военнослужащий - пока неизвестно Источник: Министерство обороны Украины

В зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе погиб украинский военнослужащий из Львовской области Руслан Ниров. Об этом сообщил Пустомытовский городской совет.

Грустные новости с фронта. Погиб Ниров Руслан Хамедбиевич (10.06.1986 - 05.12.2021), участник боевых действий, житель нашей громады (села Семеновка). Пустомытовский городской совет выражает искренние соболезнования семье! Спасибо за мирное небо! Вечная память! Герои не умирают!

При каких именно обстоятельствах погиб военнослужащий - пока неизвестно. Штаб ООС сообщает, что 5 и 6 декабря на фронте прошли без потерь.

Как сообщали "Подробности", в понедельник в зоне ООС на Донбассе побывал президент Украины Владимир Зеленский.