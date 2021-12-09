Двоє людей померли у лікарні через ДТП на Тернопільщині [ Редактировать ]
Двоє людей померли сьогодні у лікарні внаслідок важких травм, отриманих під час ДТП на Тернопільщині. Це водій та пасажир автобуса. У медзакладі перебуває ще семеро постраждалих - повідомили в ДСНС. Аварія сталася напередодні ввечері. Дорогу не поділили легковик і рейсовий автобус. Останній їхав із Тернополя до Кременця. Аби дістати усіх постраждалих - надзвичайники спецінструментами розрізали побиті машини. Усі обставини пригоди - з'ясовують правоохоронці.
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