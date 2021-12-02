Грузовики наезжали один за другим: в Кривом Роге произошло страшное ДТП (фото) [ Редактировать ]
Источник: Національна поліція
В Кривом Роге произошло трагическая ДТП, в результате которой погибла 33-летняя мать. Ее ребенок доставлен в больницу. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.
Инцидент произошел 1 декабря в 17:22 на улице Днепропетровское шоссе в городе Кривой Рог.
По предварительным данным, водитель автомобиля "ГАЗ" допустил наезд на двух пешеходов, которые стояли возле разделительной полосы. Это привело к тому, что людей откинуло на полосу встречного движения, из-за чего они попали под колеса грузовика DAF.
Пострадавшими были 33-летняя женщина и ее сын 2016 года рождения.
Сообщается, что после ДТП виновник сбежал с места аварии. Позже правоохранители все же его разыскали и задержали. Им оказался мужчина 1976 года рождения.
По данному факту следователям возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Начато следствие.
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Кроме того, во Львовской области 14-летний водитель мотоцикла на огромной скорости врезался в велосипедиста. Травмы различной тяжести получили подростки 14-ти и 17-ти лет, правоохранители открыли уголовное производство на нарушение безопасности ПДД.
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