Пігулки проти коронавірусу ефективні на 90 відсотків [ Редактировать ]
Пігулки проти коронавірусу ефективні на 90 відсотків, заявили в компанії "Пфайзер". Мовляв, їхній препарат знижує ризик шпиталізації й смертності інфікованих. Також, запевняють виробники, ліки ефективні проти штаму "Омікрон". У дослідженні компанії взяли участь понад дві тисячі людей - ідеться у звіті компанії. Пігулки радять приймати разом із противірусними препаратами - що 12 годин протягом п'яти днів після появи симптомів.
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