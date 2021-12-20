Украинцы, которые получили тысячу гривен за вакцинацию, начали ее продавать за наличные.

К примеру, на платформе OLX можно найти объявления о продаже 1000 гривен в обмен на наличные гривны.

"Рассматривается любой товар из перечня категорий, на которые можно потратить эту 1000 со скидкой 40%. Например, вы хотите купить абонемент в спортзал за 1000 грн. Я вам предлагаю, чтобы я купил его – но за 600 грн", – описывает способ продажи Илья из Черновцов.

"Продам 1000 Зеленского за 450 обычных гривен, пишите, звоните", – коротко сформулировал свое предложение на платформе продаж мужчина.

Украинцы также рассказали о схеме покупки пива на ковидные-выплаты. При этом, согласно установленным правилам, покупать еду и напитки на выплату нельзя.

Как сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Михаил Федоров, киберполиция будет отслеживать подозрительные ситуации, связанные с выплатой "тысячи Зеленского за вакцинацию". Это будет делаться с целью предотвращения мошенничества.

При этом он напомнил: перевести выплату в наличные невозможно. А получить ее можно исключительно в приложении Дія.

"Снять выплату наличными будет невозможно. Программа "єПідтримка" реализуется только в приложении Дія. Поэтому не ведитесь на мошенников. Киберполиция будет внимательно отслеживать все подозрительные ситуации и выплаты", – подчеркнул министр.

Ранее мы писали о том, что на следующей неделе в приложении "Дия" появится бета-тестирование услуги, благодаря которой украинцы смогут получить по 1000 гривен за вакцинацию от коронавируса.

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