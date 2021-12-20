На Филиппинах прошел тайфун "Раи", вследствие которого погибли почти 400 человек. Об этом жутком стихийном бедствии сообщает издание Rappler.

В результате непогоды травмы различной тяжести получили по меньшей мере 500 человек, тогда как 56 все еще числятся пропавшими без вести. Известно, что жертвами тайфуна стали 375 человек.

Отмечается, что в настоящее время в пострадавших районах страны продолжаются восстановительные работы. В частности, губернатор провинции Западный Негрос объявил о введении режима бедствия. Критические повреждения получили более 3,7 тысячи домов. По предварительным данным, тайфун нанес убытки в размере около 119 миллионов долларов.

Читайте также, мощный тайфун "Миндулле" охватил японское Токио. В результате чего было сегодня отменено 357 авиарейсов, а без света остались жители более 6 тысяч домов, в результате непогоды было отменено паромное сообщение в Токийском заливе и перекрыто несколько железнодорожных сообщений между Токио и городом Нагоя.

Кроме того, по территории Филиппин пронесся разрушительный тайфун "Гони". В результате стихийного бедствия погибли 10 человек, среди которых пятилетний ребенок, еще трое пропали без вести, мощные порывы ветра поразили прибрежные города Филиппин.

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