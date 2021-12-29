Украинский певец и композитор Art Demur (Артем Мурач) штурмует "Евровидение-2022" от республики Сан-Марино, живописной горной страны, со всех сторон окруженной Италией. Для отборочного конкурса оргкомитет выбрал песню украинца "Season boy", написанную на английском языке, и пригласил его для выступления на сцене театра Titano в Сан-Марино.

"Вылетаю туда уже четвертого января, пятого - само выступление. Я стал единственным украинцем, который участвует в этом отборе", - рассказал "Подробностям" Артем Мурач.

По его словам, в этом году в Сан-Марино впервые решили выбирать кандидата отдельно среди европейских артистов, и отдельно - среди молодых музыкантов со всего мира. Решили, что пригласят девять признанных звезд, и одновременно выберут на конкурсе девять новых имен среди иностранцев. Так и появился шанс заявить о себе в Европе.

"У меня уже был опыт участия в "Евровидении" - когда в 2017 году конкурс проходил в Киеве, в финале конкурса 2017 года, я выступал в составе команды Австрии. Теперь пробую побороться самостоятельно", - поясняет Артем.

Песня, которую он написал для конкурса, - легкая, запоминающаяся, танцевальная. Она о ветреном парне, который не хочет влюбляться, а ищет лишь развлечений. Трек - совсем не о зимних холодах, с которыми нам предстоит справляться ближайшие месяцы; скорее он дает возможность восстановить в памяти самые яркие моменты своего лета.

Эту же песню (правила "Евровидения" это не запрещают) Артем подал и на национальный отбор на "Евровидение" от Украины. Финал отбора в Сан-Марино, на котором выберут представителя страны для конкурса этого года, состоится 19 февраля 2022 года. А само "Евровидение-2022" пройдет в следующем году с 10 по 14 мая в итальянском Турине.