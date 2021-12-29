В Сумской области мужчина, представившийся пенсионерам фельдшером, вколол им снотворное вместо вакцины от коронавируса, а затем ограбил их дом. Об этом сообщает прокуратура Сумской области.

4 мая 2021 года 54-летний злоумышленник одел белый медицинский халат и пришел к пенсионерам в селе Озаричи Конотопского района под видом медика, который прививает от COVID-19.

Он предложил пожилой паре "вакцинироваться", и те согласились. Вместо вакцины он вколол старикам снотворное, а когда они уснули, начал собирать по дому ценные вещи.

Вероятно, преступник не рассчитал дозу, потому что 79-летняя женщина проснулась. Тогда изверг начал избивать ее и требовать деньги, а затем забрал мобильный телефон и банковскую карту.

Пытаясь "замести" следы" самозванец... поджег веранду дома пенсионеров. К счастью, огонь увидели и погасили соседи, они же помогли пожилым людям прийти в себя и вызвали полицию.

"Фельдшера" задержали. Как оказалось, он заранее готовился к преступлению. При нем были найдены записи с данными потерпевших, бутылочки со снотворным и шприцы.

За разбой, поджог и похищение документов (ст. 187, 194 и 357 УКУ) суд отправил его в тюрьму на 7,5 лет с конфискацией имущества.

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