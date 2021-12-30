В Германии на Новый год запретили фейерверки: немцы "штурмуют" Польшу [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
Власти Германии на новогодние праздники второй год подряд запрещают фейерверки. Немцы массово едут покупать их в Польшу. Об этом сообщает The Guardian.
В этом месяце второй год подряд власти Германии объявили запрет на продажу фейерверков. Таким способом правительство стремится предотвратить массовые скопления людей во время пандемии коронавируса.
В результате у продавцов пиротехники в Германии образовались большие запасы продукции. Они намерены подать в суд на правительство.
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