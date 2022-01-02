Архітектурний скандал у Харкові. Артоб'єкт, за півтора мільйона гривень, зведений у спальному районі - просто купа бетонних блоків, вважають містяни. У народі він навіть отримав назву - "харківський Стоунхендж", і мер уже наказав прибрати скульптури. Та автор композиції переконує: її просто треба допрацювати. Світлана Шекера - знає більше подробиць.

Світлана Шекера, кореспондентка:

Бетонні блоки й скіфські баби. Цей артоб'єкт у спальному районі міста з'явився нещодавно, та його одразу охрестили "харківським Стоунхенджем".

Таким чином туристичну привабливість Харкова хотіли підвищити в рамках проєкту міської програми. Артоб'єкт "скіфська спадщина"- саме так офіційна називається композиція - містян здивував. І не тільки художнім втіленням! Півтора мільйона гривень! - саме в таку суму обійшлися скульптури. Соцмережі вибухнули - коментарями та мемами. "гроші в нікуди"й "Харків - епоха пізнього розпилу" - тільки деякі з них. Оцінки мешканців прилеглих будинків різні:

Та такое. Что попало, если честно. Камней наставили, бабки списали. - Симпатично. Фривольные композиции на тему скифских. Арт-объект. Симпатичный, да, но только еще недостроенный, я так понимаю. - Идея неплохая, а реализация ужасная.

Автор проєкту пояснює - його роботу вибрали на конкурсі бюджету участі - з півтисячі претендентів. А інсталяція - демонструє залишки старої цивілізації.

Євген Кулик, автор проєкту "скіфська спадщина":

Оно должно быть цвета песчанника, мерцать так на солнце. И обросшим полностью мхом. И тогда получается впечатление, что это все выросло из земли и находится здесь, скажем, это здание там с тысячелетней историей. Для того, чтобы человек, пришедший сюда, допустим, ребенок, да, заинтересовался, кто такие скифы, кто такие были атланты, чтобы был повод подумать о своей истории.

Намальовані руни й копії скіфських баб - каже автор, робилися вручну.

Євген Кулик, автор проєкту "скіфська спадщина":

Это сделали копии скифских баб специально. Посвятили их еще в правильном месте. Вот эти руны, которые находятся, каждая руна имеет свое значение. Какая-то руна отвечает за благополучие. Вот солнышко. Соответственно, солнечного цвета. Вот здесь вот, его сейчас не видно, глаз, смотрящий в небо, как бы связь с высшими силами.

Артоб'єкт, каже автор, треба ще доробити. І тоді, впевнений, люди - його зрозуміють.

Євген Кулик, автор проєкту "скіфська спадщина":

Мы приезжаем в Европу все. Ходим там ходим, блин, а что это такое за *** стоит? Интересно, не понятно. Вот в Европе такое можно! Когда такую, пардон, ***, построили здесь, которую можно походить, говорят: "Не, не, не, нам это не нужно! Это не наше. Нам нужна детская площадка".

Очільник міста щодо "харківського Стоунхенджу" - висловився категорично.

Ігор Терехов, міський голова Харкова:

Она ужасна, и мы отдаем себе отчет, что такой инсталляции не должно быть в городе Харькове. Я дал распоряжение, чтобы в срочном порядке было все демонтировано и ни копейки денег, бюджетных денег, не было перечислено туда.

Автор сподівається, що в мерії все ж таки не рубатимуть з плеча, і залишать харків'янам місцевий "Стоунхендж".