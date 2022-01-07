Под Херсоном в ночь на Рождество медики приняли роды посреди степи [ Редактировать ]
Источник: ГСЧС Украины
В Херсонской области в ночь на 7 января фельдшер и водитель скорой помощи в дороге приняли роды у жительницы села Перемога Генического района. Об этой сообщает местное издание "Новый день".
В ночь на Рождество у 36-летней женщины - матери троих детей - начались схватки. Роженица понадеялось, что дотерпит до утра, однако пришлось вызывать "скорую".
На вызов спецмашину отправили с подстанции "скорой помощи" в поселке Новотроицком. От него село Перемога - в 60 км.
Отвести роженицу в свою больницу медики не могли, поскольку родильное отделение закрыли в ходе медреформы. Потому решили везти ее в Геничевск, что в 45 км. Фельдшер Мария Кудря рассказала, что было дальше.
Трасса на село Победа разбита вдребезги - яма на яме. Особенно у оросительного канала, где машина вообще раскачивается в разные стороны. От такого путешествия у будущей мамочки уже сил кричать и напрягаться не было, она несколько раз теряла сознание. Видимо, эта "качка" усилила схватки - уже возле Новотроицкого ребенок начал выбираться на свет.
Девушка приняла роды прямо в скорой помощи, но у мамы началось кровотечение. Состояние малыша было нормальным, поэтому фельдшер сосредоточила внимание на женщине. Малыша поручила водителю, который лишь полгода работает на "скорой" и еще не попадал в такие ситуации. Роженице поставили капельницу, кровотечение остановили, и благополучно довезли ее до больницы.
К счастью, мальчик родился доношенным и здоровым - надеюсь, дальше у него в жизни все сложится хорошо. А для нас с Халилом (водитель - ред.) вызов занял целых пять часов - фактически всю рождественскую ночь провели в борьбе за жизнь.
Напомним, что в Харькове в ночь на Рождество 22-летняя студентка-иностранка родила и выкинула младенца на улицу.
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