З вертепами, боями "лава на лаву" та лицарськими поєдинками - так відзначали другий день Різдва у Запоріжжі. Свято по-козацьки влаштували на острові Хортиця. І попри прохолодну погоду - туди з'їхалося чимало гостей. Інна Гогой бачила усі забавки й готова розповісти про свої враження.

Різдво по-козацьки на острові Хортиця. На сцені юні козачата вітають усіх різдвяними вертепами. Кожен гурт колядників підготував своє дійство.

Ніч така ясная зорями світила у Віфлеєємі, пречиста діва сина народила.

А це - козацький вертеп про перемогу добра над злом.

Жаклін Літава, тренер-викладач дитячо-юнацької спортивної школи "Спас":

В нашому вертепі козаки ганяють чортів, добро перемагає зло. І зап. Сила, козацька сила завжди стоїть на горі.

Ірина Лазуткіна, учасниця вертепу:

Ніби діти замовили отаману нашому подарунки: телефони планшети, і його задача розповісти дітям, нагадати, що Різдво це не про подарунки, а саме про емоції.

Доки одні - готувалися до виступу, інші - грали в традиційну козацьку забавку "лава на лаву". Першими до бою стали найменші учасники.

Костянтин Рижов, директор дитячо-юнацької спортивної школи "Спас":

"Лава на лаву" - це традиційний кулачний бій штурхобочний. Його ще називають, коли дві команди завдання перебити лаву на бік супротивника або розвіяти або поламати.

А ще юні козачата вражали гостей свята своїми показовими виступами. Силою та витримкою дивували усіх присутніх і лицарі.

Змагатися у таких історичних костюмах - справа непроста. На Денисові зараз приблизно 30 кілограмів обладунків, один шолом - майже сім. Та він переконує - немає нічого неможливого.

Денис Дихановський, керівник клубу історичного середньовічного бою:

Переступати себе, коли тобі тяжко, коли тобі здається, що нічого в тебе не вийде, да, то о ти починаєш з маленьких речей, береш таки, я можу, я це зроблю.

Чимала черга вишикувалась й до будиночка Святого Миколая. У гості приходять із привітаннями, віршиками та просять здійснити мрії.