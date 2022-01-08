Свято по-козацьки влаштували на острові Хортиця [ Редактировать ]
З вертепами, боями "лава на лаву" та лицарськими поєдинками - так відзначали другий день Різдва у Запоріжжі. Свято по-козацьки влаштували на острові Хортиця. І попри прохолодну погоду - туди з'їхалося чимало гостей. Інна Гогой бачила усі забавки й готова розповісти про свої враження.
Різдво по-козацьки на острові Хортиця. На сцені юні козачата вітають усіх різдвяними вертепами. Кожен гурт колядників підготував своє дійство.
Ніч така ясная зорями світила у Віфлеєємі, пречиста діва сина народила.
А це - козацький вертеп про перемогу добра над злом.
Жаклін Літава, тренер-викладач дитячо-юнацької спортивної школи "Спас":
В нашому вертепі козаки ганяють чортів, добро перемагає зло. І зап. Сила, козацька сила завжди стоїть на горі.
Ірина Лазуткіна, учасниця вертепу:
Ніби діти замовили отаману нашому подарунки: телефони планшети, і його задача розповісти дітям, нагадати, що Різдво це не про подарунки, а саме про емоції.
Доки одні - готувалися до виступу, інші - грали в традиційну козацьку забавку "лава на лаву". Першими до бою стали найменші учасники.
Костянтин Рижов, директор дитячо-юнацької спортивної школи "Спас":
"Лава на лаву" - це традиційний кулачний бій штурхобочний. Його ще називають, коли дві команди завдання перебити лаву на бік супротивника або розвіяти або поламати.
А ще юні козачата вражали гостей свята своїми показовими виступами. Силою та витримкою дивували усіх присутніх і лицарі.
Змагатися у таких історичних костюмах - справа непроста. На Денисові зараз приблизно 30 кілограмів обладунків, один шолом - майже сім. Та він переконує - немає нічого неможливого.
Денис Дихановський, керівник клубу історичного середньовічного бою:
Переступати себе, коли тобі тяжко, коли тобі здається, що нічого в тебе не вийде, да, то о ти починаєш з маленьких речей, береш таки, я можу, я це зроблю.
Чимала черга вишикувалась й до будиночка Святого Миколая. У гості приходять із привітаннями, віршиками та просять здійснити мрії.
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