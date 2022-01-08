Така кількість учасників - рекордна за всі 17 років фестивалю

Святкування Різдва триває у Львові. І сьогодні центральні площі засяяли там сотнями зірок, бо стільки само звіздарів із різних куточків України з'їхалися до міста. І така кількість учасників - рекорд за всі 17 років фестивалю. Захопливе дійство бачили мої колеги.

У Львові центром міста пройшли різдвяні звіздарі. Під час заходу майстри із різних куточків заходу України представили майже сотню зірок різноманітних форм і розмірів. Така кількість учасників - рекордна за всі 17 років фестивалю. Різдвяного настрою додали колядники й сурмачі. Про дух святкового міста і реакцію туристів на різдвяне дійство - розкаже Христина Гашенко.

Над вертепом звізда ясна у весь світ засіяла.

Десятки звіздарів, сотні львів'ян і сурмачі пройшли головними площами Львова.

У руках майстрів - унікальні різдвяні зірки. У кожного - своя. Дерев'яна, паперова чи з пластику.

Христос родився, Славіте!

Попереду ходи - дві найбільші цьогорічні святкові зірки. Вони - найяскравіші. Основа - дерев'яний каркас, його прикрасили різноманітним кольоровим картоном. І над цими головними атрибутами фестивалю - майстри працювали кілька місяців.

Вона важка, вона не менше 20 кілограмів. - Можна спробувати її підняти? А як її тримати ? Ой, ого! Справді, важка, важка! А її не важко нести весь час ? - Свято Різдва надихає, і все що в руках є дуже легким.

Один з учасників ходи несе зірку, з якої почалося це дійство. Дерев'яний виріб без додаткової оздоби. Такий, яким десятки років тому, створив його митець.

Юлія Гризлюк, учасниця фестивалю:

Це звізда, яка була на стриху одного дідуся і почали майстри відновлювати за давніми конструкціями почали творити ці звізди. І постала власне це звіздарська хода.

А цій - різдвяному символу - аж 40 років. Він тут найстаріший. Виготовлена зірка із тканини. Із вишивкою та орнаментами. У центрі - зображення народження Христа. На фестиваль її принесла правнучка майстрів.

Софія Жук, учасниця фестивалю:

Дідусь робив каркаси, основу, ось це все. Бабуся прикрашала завжди.

Уперше цьогоріч на фестивалі, одну із зірок присвятили медикам, які не здолали Ковід.

Галина Якубишин, учасниця фестивалю:

Тут є такий лозунг, ангелам в білих халатах присвячується - і посередині зображується орден святого Пантелеймона. Орден яким нагороджують лікарів, тобто це фактично як відзнака героїв лікарів.

Через суворий карантин ходу звіздарів торік скасували. На ці свята - кількість учасників рекордна. Майже сотня.

Надія Дзвоник, організатор фестивалю "Спалах Різдвяної звізди":

Коли ми дали клич, всі прийшли, тому що всі люблять святкувати. Різдво для нас є найбільше свято. Це велика подія, тому в такий спосіб ми пошановуємо.

У середмісті Львова за звіздарями спостерігають туристи. Таке дійство, кажуть, бачать вперше.

Ердам, турист із Туреччини:

Це чудово. Я люблю Україну. Я сюди уже вдруге приїжджаю. І нам тут дуже подобається. Українці дуже привітні люди.

Володимир, турист із Криму:

У Львові Різдво якось особисто проходить ніж в цілій Україні. Душевне, сімейне свято.

Над вертепом звізда ясна у весь світ засіяла. Христос ся роздає. Славімо Його!