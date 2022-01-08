Новорічні гуляння тривають і в столиці. Для киян та гостей міста одночасно працює з десяток локацій, там можна і на лижах покататись, і на ковзанах. А ще скуштувати різдвяних смаколиків та відвідати спеціально облаштовані фотозони. Наша Валерія Коломієць розкаже про цікавинки кожної.

Валерія Коломієць, кореспондент:

Це Протасів Яр. Одне з улюблених місць киян. Тут можна з вітерцем з'їхати зі схилу на лижах або сноуборді. І, як бачите - людей сьогодні тут сила силенна.

Сюди за снігом і дозвіллям - квапляться і малі, й старі. Біля прокату - черга. Беруть і лижі, й сноуборди. Максим - уперше сьогодні став на дошку. Адреналін, - каже чоловік, - просто зашкалює.

Максим, житель Києва:

Казали, що буде складно, але насправді, ну от за годину можна більш менш освоїтись. І ось, перший раз спробував на підйомнику - дуже приємні враження, можливо і складно, але дуже цікаво.

А ось Аліса - на схилах, мабуть, одна з найменших. Говорити вона лишень вчиться, а ось з бордом - справляється не гірше за дорослих.

У нас мама лыжница, а папа сноубордист и вот Алиса катается с папой на сноуборде. Второй сезон катаюсь. Катайтесь все на сноуборде - это суперкруто.

Якщо вам до душі активний відпочинок - тоді вам справді сюди. Або на ковзанку. У столиці їх - близько десятка. Ця - на столичному Подолі.

Мушу вам сказати, що навіть бувши вже дорослою, емоцій та задоволення це приносить не менше аніж у дитинстві.

Діти, дорослі, закохані й цілі компанії. За такий відпочинок на льоду вам доведеться викласти зо півтори сотні гривень. Але це того вартує. Антонові не завадив навіть накладений гіпс.

Антон:

Активный отдых, активный спорт, котался на сноуборде, было очень весело.

Щоправда, перш ніж стати на ковзани - доведеться постояти в черзі.

Настя, жителька Києва:

Я дома не люблю, мені подобається на вулиці гуляти.

Анна, працівниця ковзанки:

Зранку в основному в більшості приходять діти з батьками, а ввечері вже дорослі. Ми радіємо, що стільки людей приходить на нашу ковзанку та отримують задоволення.

Тим, кому і ковзанка заактивна - дорога на Софійську площу. Окрім ялинки-красуні - тут чимало яток зі смаколиками та гарячим глінтвейном. І все під святковий супровід.

Валерія:

А от для усіх, хто обирає відпочинок більш спокійний, на Софійській площі, ялинка та святкові ярмарки, пригощають смаколиками й так і манять заробити атмосферне фото у вогниках.

Цього суботнього дня - велелюдно. Навіть світлину зробити проблематично. Утім, відвідувачів це не лякає.

Зоряна, жителька Києва:

Це створює святковий настрій, наша донечка завжди любить відвідувати такі гарні місця. Цього року надзвичайно прекрасна тут ялинка, надзвичайна локація, нам дуже сподобалось.

Едуард, житель Києва:

Ценральная елка, в таком прекрасном городе как наш, горд Киев, стооица нашей великой старны, могущественной. Я вам скажу, здесь спокойно.

І спокій цей у всьому. Кияни, здається, зі святами - забули про ковідну загрозу. У масках лише поодинокі відвідувачі. Та й про дистанцію мало хто пам'ятає.