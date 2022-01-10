В Израиле зафиксирован первый случай миокардита при коронавирусе "Омикрон". Об этом заявили врачи больницы, где лечат больного.

Об этом сообщает Times of Israel.

Врачи Медицинского центра Шиба в Тель-ха-Шомер сообщили, что 43-летний мужчина был госпитализирован в их отделение для лечения коронавируса и лечился от миокардита (воспаление сердечной мышцы).

"Мы впервые наблюдаем подобное с Omicron", — сказал эксперт в области кардиологии, профессор Шломи Матецки.

Он отметил, что это тревожное событие, о котором нужно задуматься. Больной заболел тяжело и находится в реанимации.

"Мы внимательно наблюдаем за пациентом, который в настоящее время находится в реанимации", - сказал он.

В больнице также сообщили, что мужчина получил обе дозы вакцины от коронавируса. Последнюю прививку ему сделали в августе. Он был здоров и без сопутствующих заболеваний.

Читайте также, во Всемирной организации здравоохранения заявили об имеющихся подтверждениях того, что штамм "Омикрон" распространяется быстрее его других вариантов. Вместе с тем он может заражать вакцинированных и переболевших COVID.

Кроме того, третья (бустерная) доза вакцины от коронавирусной инфекции, производства компании Moderna, защищает от быстро распространяющегося варианта "Омикрон", она в 37 раз повышает уровень антител, к соответствующему мнению пришли ученые.

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