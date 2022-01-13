На территории Европейского союза с 4 января 2022 приняли решение запретить "набивать" цветные татуировки. Об этом сообщает новостное агентство Deutsche Welle.

Столь серьезный вывод был сделан из-за опасных химикатов, которые содержатся в красках для тату. Около четырех тысяч химикатов в составах красок для тату несут потенциальную опасность для здоровья. Они могут вызывать рак и генетические мутации.

Отмечается, что поставщики пигментов обещали до конца 2021 года сделать чернила безопасными, но не выполнили обещание. В списке запрещенных пигментов оказались Blue 15 и Green 7, которые входят в состав большинства чернил для тату.

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Кроме того, исследование врачей показало, что люди, которые прибегают к пирсингу или тату очень часто страдают от инфекционных заболеваний. Стало известно, что у каждого пятого бывают такие последствия, как ожоги, отеки, и даже открытые раны.

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