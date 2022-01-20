В Краматорск и Славянск сократили подачу воды [ Редактировать ]
Источник: "Компания "Вода Донбасса"
В Донецкой области города 16 населенных пунктов остались без воды из-за аварии на водопроводе. Сокращена подача воды в Краматорск и Славянск. Об этом сообщило коммунальное предприятие "Компания "Вода Донбасса".
Сегодня в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на Втором Донецком водопроводе прекращена подача воды в такие населенные пункты: Алексеево-Дружковка, Александро-Калиново, Дружковка, Екатериновка, Заря, Ильиновка, Иванополье, Константиновка, Клебан-Бык, Новгородское, Осиново, Плещеевка, Петровка, Романовка, Яблоновка, Щербиновка, - говорится в сообщении.
Сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы. Также сокращена подача воды в Краматорск и Славянск.
"Компания "Вода Донбасса" предоставляет услуги водоснабжения потребителям 289 населенных пунктов, услуги водоотвода потребителям 79 городов и поселков Донецкого региона.
Напомним, что 14 января в оккупированной Горловке на ПАО "Концерн Стирол" произошла утечка аммиака, из-за которой Россия может обвинить Украину в химической атаке. Об этом предупреждало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
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