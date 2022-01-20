По состоянию на четверг, 20 января 2022 года, по сравнению с предыдущим торговым днем, розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине выросли. Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

Автогаз подорожал на 1 копейку.

Средние розничные цены на бензин:

А-92 составляют 30,73 гривен за литр (+0,03 гривен),

А-95 - 31,64 гривен за литр (+0,02 гривен),

дизельное топливо - 30,83 гривен за литр (+0,02 гривен),

автогаз - 18,97 гривен за литр (+0,01 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Ранее мы писали, что автогаз в Украине подорожал на 2 копейки.

Кроме того, 38% владельцев электромобилей или гибридных авто отказываются от них в пользу традиционных бензиновых или дизельных. Причин отказа от экологически чистого транспорта в угоду ДВС оказалось несколько. Основная – сложности с зарядкой.

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