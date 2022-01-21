Культурний протест. У Нідерландах театри, кінотеатри й музеї - потрапили під новий карантин. Водночас у країні запрацювали салони краси, крамниці та навіть борделі. Через це - на знак протесту - десятки культурних закладів почали працювати як спортзали й перукарні. Як усе було - дивіться далі.

Культурний демарш. Театри в Нідерландах повстали проти рішення Уряду - подовжити загальнонаціональний карантин. І свої протестні настрої митці висловили креативно.

Десятки музеїв і театрів - замаскувалися під салони краси й спортивні зали. Бо бізнесу обмеження послабили, а театралам - ні. Музей Ван Гога у столиці Нідерландів - Амстердамі, - теж тимчасово змінив свій профіль.

Емілі Горденкер, директорка музею Ван Гога:

Ми зробили це не заради скандалу. Просто, на нашу думку, сектор культури теж має бути відкритим. Ось, наприклад, музеї. Чим вони небезпечні для відвідувачів? Ми так само встановлюємо правила з дотримання соціальної дистанції та багато чого іншого. Це не справедливо, коли салони краси працюють, а ми - постійно зачинені.

Культурний протест підтримали й пересічні голландці. Люди прийшли в музеї, театри й опери - і під супровід оркестру зробили там зачіски!

Макс Сміт, клієнт:

Я просто від цього втомився. Вважаю, що умови мають бути рівними для всіх. Нехай працюють бари, ресторани, салони та спортзали. Однак у той же час треба відчинити й заклади культури. Бо вони важливі, і відвідувати їх можна так само безпечно.

Директори музеїв обіцяють - в умовах пандемії працюватимуть відповідально. Бо розуміють важливість збереження позитивної епідситуації.

Емілі Горденкер, директорка музею Ван Гога:

Таке враження, що запрацювали вже просто всі, та не ми. Наголошую: заклади культури є безпечними для відвідувачів, бо ми все для цього робимо. І ми повинні бути відчинені.

Локдаун у Нідерландах запровадили в грудні. Проте вже в середині січня частину обмежень скасували. Зокрема, відновили роботу магазинів із товарами першої необхідності, тренажерних залів, перукарень, манікюрних салонів і навіть борделів. Натомість - кінотеатри, музеї, театри й концертні майданчики залишили закритими.