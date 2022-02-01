Украина, Польша и Великобритания создают новый альянс. Об этом сообщает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Facebook.

Цель - укрепление пояса безопасности и усиление Балто-Черноморской оси.

- укрепление пояса безопасности и усиление Балто-Черноморской оси. Украина стала инициатором создания альянса в октябре прошлого года.

Я благодарен откликнувшимся коллегам и друзьям Лиз Трасс и Збигневу Рау, которые отозвались и закипела трехсторонняя работа по линии МИД трех стран, в которую каждое государство вносит равноценно важный вклад.

Суть альянса

Как пояснил глава МИД, этот новый формат является частью нашей стратегии малых Альянсов как проактивной внешней политики. Отдельное внимание уделено им и в Стратегии внешнеполитической деятельности.

Мы не можем ждать безопасности и процветания где-нибудь в будущем, когда станем членами ЕС и НАТО. Они нужны нам уже сегодня. Поэтому мы уже сегодня достигаем практического укрепления, сплачивая дружеские и близкие по духу страны в малые альянсы. Мы создаем пояс безопасности и процветания и усиливаем Балто-Черноморскую ось.

Официальное объявление нового альянса перенесли

По словам министра, планировалось, что первое официальное объявление о создании нового формата будет сделано министерствами иностранных дел трех стран завтра в рамках визита в Киев главы МИД Британии Лиз Трасс.

К сожалению, она заболела на COVID и мы переносим это объявление на позже.

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